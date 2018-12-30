替台中立委補選站台 吳敦義：這席不保將「白玉蒙瑕」

2018-12-30 13:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第5選區（北區、北屯）國民黨提名參選人沈智慧今成立競選總部，國民黨主席吳敦義指出，國民黨在地方九合一選舉先拿下15縣市長，再攻克19個縣市議正副議長，「是非常重要的成績」，若立委補選不能保持戰果，不能保住席次將「白玉蒙瑕」，一定要贏。

吳敦義指出，大家的共同目標就是要台灣風調雨順、中華民國國泰民安、兩岸和平穩定發展」；內政希望拚經濟，讓繁榮均富的經濟，加上廉能有效率的政府，這是大家的共同期待。

吳敦義說，台中市長盧秀燕高票當選後，大家固然高興，但立委補選經過縣市長九合一贏得15縣市長大選成功，又贏得19縣市正副議長，如果立委補選不能保持戰果，不能保住席次就會「白玉蒙瑕」，需要民眾再支持，一票都不能漏掉。

新科市長盧秀燕也到場替沈智慧披彩帶助陣，她強調，沈智慧有6屆立委資歷，是最合適接棒者，她並以沈智慧有即戰力、有經驗及在地經驗最接地氣肯定。

盧秀燕還意有所指說，沈智慧不是看到有空缺才來補選，對台中方北北屯一草一木不了解，沈智慧生在台中、住在台中且在北屯長大，更服務20、30年，對北北屯人情事故一草一木均很熟悉，「現在才要跟大家認識的，太慢了」，對在地不了解，只想選舉才來，沒辦法做事。

前來站台的立委江啟臣、顏寬恒也接連抨擊，江啟臣指出，民進黨倒行逆施，至今內閣還沒改組，選輸的院長還在那裡，6部長出缺，行政院秘書長選黨主席，這樣的行政團隊有將人民利益擺在第一嗎？民進黨有反省嗎？他認為給民進黨的教訓還不夠。

顏寬恒指出，民進掌握國會多數，行政、立法完全執政，卻完全不檢討、完全不反省，甚至讓中華民國台灣陷入危機，才會有11月24四日九合一大選國民黨大獲全勝，這是人民反撲。

顏寬恒指出，百姓看不下去，民進黨完全執政完全蠻橫，不顧民生經濟，地方發展完全停頓，目前立院藍軍僅35席，希望民眾支持補選全數過關，從中台灣開始，北北屯成為立委補選第一槍，讓完全過關，立院藍軍再現。

沈智慧則指出，這次補選她會為盧秀燕守住北北屯區、為國民黨守住台中市市區藍軍最後一席，她承擔的責任很大，一刻不敢鬆懈。

她還說，台中未來不是只有市區河川的包裝宣傳，要真正能夠拚經濟，讓大家過好日子，希望大家支持，讓有經驗，有魄力的國會戰將進入立法院打拚。

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