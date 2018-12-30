何志偉指行政資源挹注選舉 陳思宇：請舉例告訴我

2018-12-30 12:57

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同區立委補選開打，「柯家軍」參選人陳思宇今上午與民進黨參選人何志偉「撞場」，同時赴士林市場掃街。何先抵達受訪提到，指陳思宇有行政資源挹注，陳回應請何舉例，「我也滿想知道的，請他告訴我」。

陳思宇在何志偉開始掃街後5分鐘現身，面對媒體詢問是否刻意避開何志偉，她說，其實我不曉得他要來，早上都有既定行程在跑，有點delay」。

陳思宇強調，士林市場是她從小長大的地方，自家阿嬤每週都會買很多菜回家，她等同吃士林市場的菜長大，會長也是看我長大的前輩，「對我來講，這邊是最熟悉的地方」，甚至第一天的行程也從士林市場出發，「來這邊完全不會陌生，很開心」。

何志偉握著會長手，至於會不會擔心票被拉走，她表示，「大家各憑本事，每人有自己優勢，我也會努力爭取每人認同」。

找學姐來？本來就是一個團隊，學姊也是重要成員，現在又是副發言人，非常多的經驗是可以互相交流。

對於何志偉認為行政資源都挹注在她身上，陳思宇說，請何志偉舉例是哪些行政資源，「我也滿想知道的，請他告訴我」。

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