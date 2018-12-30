賴清德媳婦今天亮相 賴揆滿臉笑：沒宴請大家不好意思！

2018-12-30 12:33

〔記者蔡文居／台南報導〕行政院長賴清德的長公子賴廷與今天（30日）上午前往台南晶英酒店迎取新娘子陳筱依，回台南市永華路一段住家祭拜祖先，然後中午再到晶英酒店宴客，迎娶儀式均依台灣民間傳統的婚禮習俗進行。賴清德今天受訪時滿臉笑容，顯得十分開心。

由於婚禮及宴客十分低調，席開約20餘桌，其中，男方僅6桌，主要是宴請親朋好友。賴清德今天特別請大家見諒，他說，「沒有請大家，不好意思！」

對於兒子和媳婦怎麼認識及婦媳的背景，賴清德今天在住家門前受訪時十分低調，不願多說。他僅說，他們是在學校做研究時認識的，他們學習領域很相近，感情也很要好，婚後就會回美國，他給予祝福。

今天上午，賴清德的長公子賴廷與和伴郎一起到晶英酒店店迎娶新娘子，賴廷與也十分低調，不願多說。

賴清德說，很感謝大家的祝福，孩子的婚禮以孩子的意見為主，所以沒有邀請大家，很不好意思。

賴清德妻子吳玫如，一向低調，今天在迎娶過程結束後，等媒體都離開後，她才從住家前往晶英酒店婚禮會場。

賴清德大兒子賴廷與，目前仍在美國攻讀電機博士。他於2011年自成大電機系畢業，當時畢業典禮，剛當選市長不久的賴清德與吳玫如夫婦二人也特別出席參加。當時賴廷與表現落落大方，大爆既是學長又是市長老爸的料。他說︰「老爸看我在打籃球，也自稱很會打，還要邀我尬球，但沒看過他打球，我籃球絕對比他行。」「當市長後，每天5點多就出門，未來不想從政，這樣太累了。」

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/