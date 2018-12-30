暗批何志偉「人小動作多」 陳建銘：選舉是比人氣能力

2018-12-30 12:12

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同區立委補選開打，「柯家軍」參選人陳思宇今上午與民進黨參選人何志偉「撞場」，同時赴士林市場掃街。陳思宇父親、議員陳建銘也陪同，談到日前與何為競選看板槓上，陳再批，「人小動作多」，選舉是比人氣能力，而非比財大氣粗，並說最近感觸良多，後續還會「發很酸的酸文」。

陳建銘日前於臉書貼文，放上一張他和何志偉選舉看板同框照片，批評之前何的大嫂鍾佩玲選議員已做過一次，現在立委補選又一次，「真無聊，就讓你擺個夠，這樣爽了吧」，又指何抄襲他的競選口號。何志偉日前受訪一度哽咽說，看板是他幫助過的大韓航空罹難家屬免費提供懸掛，他很多看板都是支持者幫忙，也心甘情願被攻擊，但「打到選民的心，這就不可原諒」，說別人抄襲選舉口號，也應點出哪裡一樣，不用這麼多政治口水。

陳建銘受訪表示，之前因自己選舉都要來，已來過無數次，而且自己競選總部就在隔壁，「跟菜市場的市長一樣」，思宇則是來第二次。

談到士林夜市自治會長林天來陪同，陳建銘說，會長跟我們一起掃街，因為早就敲定他時間；至於同時與何志偉赴同市場，陳說，沒有關係，選舉熱鬧就好，既然喜歡大家一起來也滿熱鬧的，除了塑造人氣外，重要的是讓攤商有生意做，讓大家賺大錢比較重要。

媒體詢問，何志偉受訪時一直拉著林天來的手不放，陳建銘則說，沒有關係，每一雙手都很重要，會長怎麼表態我們也尊重。

對於林天來後來是陪著陳思宇掃街，等於變相表態相挺嗎？陳說，也不能這樣說，地方上也是互相尊重，事先通知林，請林來引領思宇走，林也兌現他的承諾，這是友情的表現。

談到之前為競選看板與何志偉槓上，陳說，身為長輩，還是要有風度，「我也只是酸一酸而已，覺得年輕人做事情更有分寸，至少這是一個潛規則」；自己也特別提到，也有接受過我們選民服務的熱心民眾，「看到這件事覺得不舒服，要提供何志偉競選總部旁邊讓我們掛看板，但是我們絕對不會這樣做，就是互相尊重。」

陳建銘也說，選舉不必要互相打壓，況且何的服務處不在哪裡；針對何志偉日前強調看板是支持者協助掛設，背後有「洋蔥」的故事，陳則說，「到底事實怎樣沒人知道，感人事情我也很多，人小動作多」。

陳建銘強調，選舉就是比人氣、能力，而不是比財大氣粗，或是比一些私底下不好的作為。他並說，「後續還會發酸文，還很酸呢！」，因為最近感受很多，「心裡酸酸的，或許是酸莓吃多了」。

陳建銘也提到，以前國民黨選舉一定要花大錢，因此選舉無往不利，當初在本土的選舉，哪需要花大錢，民眾還自己帶便當當志工，幫我們發送文宣，很多人會來捐政治獻金，但是現在相反了，國民黨沒黨產，選舉變得保守，沒那麼闊氣，但現在民進黨選舉變得闊氣，十年河東，十年河西，時代轉變，也是民進黨應該檢討的地方，為何現在花這麼多錢，支持度反而愈來愈少，到底價值精神到哪裡去？

至於批評民進黨，但是對於議會的議長、副議長是支持民進黨人選？陳建銘解釋，因為是支持自己提出來的理念，正確方向就會支持，對方承諾書簽給他，當然支持，但是國民黨沒有。

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