何志偉掃士林市場 強碰陳思宇、學姐

2018-12-30 11:42

〔記者鍾泓良／台北報導〕民進黨士林北投候選人何志偉今天到士林市場掃街拜票，沒想到遇上「柯家軍」同區立委候選人陳思宇、台北市觀傳局長兼市府發言人劉奕霆、副發言人「學姐」

黃瀞瑩一同到場，讓兩人強碰頭。何志偉雖然不以為意，維持樂觀，甚至上前跟劉握手，但始終沒有跟陳碰面；但何的支持者紛紛上前抱怨，對方選同一個時間掃街是在嗆聲；對此，何都笑笑說「沒關係」。

何志偉一到士林市場，馬上上前握住士林市場自治會會長林天來的手。何志偉說，因為會長人緣好，士林夜市地理好，大家一定要來士林市場掃街，爭取支持與溫暖，今天雖然很冷又下著雨，「但是我的努力大家看得見，過去政績都可受檢驗。」

至於是否事先知道撞場，何表示並不清楚，也完全不會尷尬，因為過去市府團隊做對的時候，他在質詢台上也會給予鼓勵，所以要為對方加油。至於對方請整個行政資源幫忙陳思宇，何表示，「這也是應當的、應該的，我就靠基層一步一腳印。」

何志偉也談到，過去當議員有好多預算都有固守起來，期待市場與商圈愈來愈好，記得有次商圈預算被砍掉，他一個人就回復這筆預算。希望攤商與商圈可以更好，未來前進國會要把台灣經濟拚好。

媒體詢問林天來將支持誰，何志偉在一旁說不要為難，林則說，自己家裡有10票，兩人各一半5票，絕對公平。

掃街遇到寒流，何志偉採取積極的掃街方式，不僅跟民眾握手時關心對方手是否太冷、衣服有沒有穿溫暖，更直接與民眾「愛的抱抱」鑽到攤商後方，直接與老闆擁抱或直接幫對方按摩。

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