被質疑專業、憑什麼紅 學姊黃瀞瑩坦承：還是會難過...

2018-12-30 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕在「一日幕僚」影片達成千萬點閱率後，除了台北市長柯文哲的網路人氣又達到新高峰，底下的三位幕僚也被外界認識，其中台北市政府副發言人、「學姐」黃瀞瑩更飽受矚目。對此，黃瀞瑩表示，當被批評外表、質疑專業，被質問「憑什麼紅」時還是會難過，也表示爆紅從來不是刻意操作。

據《風傳媒》報導，黃瀞瑩表示自己平常會看臉書與PTT，也會看到很多批評，「現在還是會很在意不好聽的句子、評論，人家會問妳的專業是什麼，有人會評論妳的外表，甚至說妳根本沒有什麼外表，到底憑什麼紅」。但爆紅並不是刻意操作，當初從未料到會發生，因此看到這些留言感到很難過；但也有些人會給很好的建議，例如有人說她講話會有點不清楚，因此成為很好的回饋。

對此，當初負責與《木曜4超玩》接洽的北市府副發言人柯昱安也表示，造成這結果算是誤打誤撞，當時只是想跟網紅合作，節目會成功應是沒有干涉對方內容，其他政府單位可能會要求帶到政績，但一日幕僚就是自然融入市長行程，讓大家不會覺得這是宣傳片。

爆紅之後，黃瀞瑩坦言帶來不小的壓力，例如去日本也被認出來，以及過去柯文哲在議會備詢時，就有新聞直播就直接對著她拍，甚至還有民眾與狗仔會偷拍，讓她與朋友赴約或回家前都得注意環境，也學到得更加謹慎。

而對於自己的意外爆紅，黃瀞瑩認為，其他政黨有很多新星，但柯文哲只有一個人，旁邊沒有知名的大頭，所以大家將目光放他們身上也是理所當然；而台北市政府發言人劉奕霆則表示影響不大，因為自己平時就要面對媒體，本來就是公眾人物；而柯昱安也認為，自己做的工作內容都差不多。

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