張善政：​盼翁啟惠否極泰來​、台灣生技產業撥雲見日！

2018-12-30 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕前中研院院長翁啟惠於28日浩鼎案一審審理中獲判無罪，表示問心無愧、相信司法會還清白。對此，前行政院長張善政昨（29）晚於臉書發文表示，期盼翁啟惠能否極泰來​，台灣生技產業也撥雲見日。

張善政表示，當聽到翁啟惠因為技轉浩鼎公司被控貪污，許多人都覺得不可思議，自己也曾親自聽翁啟惠談論被起訴的理由以及實際狀況，不禁替他叫屈。但是為避免被質疑試圖造成社會壓力去影響審判，至今一直避免發言。「如今他一審被宣判無罪，我真是鬆了一口氣。」

張善政說，高興的原因並不只是因兩人有私交，更是替學界、產業界甚至國家高興。因為學界、業界都睜大眼睛在看此案，若翁啟惠被判有罪，將是「台灣產學合作的災難」。學術界有台灣最傑出的一群人才，若只能被關在象牙塔裡被社會膜拜，而不能對產業有所貢獻，那我們國家產業永遠沒有趕上先進國家的一天，甚至與對岸相較也會越差越遠。

張善政指出，不在生技圈內是無法想像翁啟惠的傑出程度的，非常可能是近期內諾貝爾獎的得主。若檢方要繼續上訴二審，那可能連被提名的機會都會喪失。「當然這不是要作為阻止檢方上訴的理由，但若翁啟惠獲頒諾貝爾獎，將是第一個我們台灣在本土孕育的得獎人」、「我們學界正處於少子化、經費低迷的低潮，多麼需要一計振奮劑啊！」

若翁啟惠確認無罪，張善政也盼政府有系統地啟動修法，讓學界能量能夠不受阻礙地釋放到產業。翁啟惠這兩年所受的折磨，不應該只是他個人的造業，應該要能因此觸發社會對產學合作、技術移轉的關心與決心，讓這兩年本案引出的社會負面能量，可以藉而轉為正面而有所貢獻。

張善政說，翁啟惠返台擔任中研院長之前，在美國要名有名、要利有利，為何要回台接受中研院院長這相對較低的薪水、比較辛苦的研究環境？「跟許多旅美多年回台的傑出學者、企業家一樣，他只是想回家，台灣就是他的家」、「翁啟惠的案子，許多旅外華人也在看，看台灣與對岸大陸如何爭取海外人才」

「所以我關心翁啟惠的案子，因為這不是他個人的案子，這是影響國家發展的指標案子」、「期盼翁啟惠否極泰來​，台灣生技產業從此撥雲見日！」

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