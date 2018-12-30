第3屆山城馬拉松起跑 韓國瑜：讓六龜成高雄後花園

2018-12-30 10:11

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天清晨為「第3屆山城馬拉松」起跑鳴槍，他表示，六龜區面積有194平方公里，比基隆市、新竹市還大，溫泉、農產品和宗教觀光極具特色，陽明山是台北後花園，希望六龜也可以成為高雄的後花園。

韓國瑜上任市長後，活動、行程應接不暇，身體微恙，韓上午受訪時表示，連日來睡眠時間確實不足，但身體狀況好多了，他笑說，當市長工時長也是應該的。

韓國瑜昨晚夜宿寶來溫泉區，今天一早6點前往寶來國中，為第3屆山城馬拉松起跑鳴槍，受到選手們熱烈歡迎，他在受訪時透露，年輕時跑過半馬20多公里，因為健步如飛，有個「草上飛」外號，但現在只能參加休閒的5公里組。

他說，六龜區有1萬3000人，面積有194平方公里，比基隆市、新竹市都還大，有木瓜、蓮霧等農產品，也有梅花、溫泉，還有很棒的宗教觀光特色，可說是地靈人傑，希望可以讓六龜就像高雄的後花園，吸引更多的觀光客進來。

山城馬拉松今年分為47公里、22公里和5公里三種組別，沿途可飽覽南橫公路的好山好水，吸引不少跑友報名參加。

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