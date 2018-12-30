韓國瑜喊建「高屏機場」 他分析可行性批：一場笑話

2018-12-30 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜最近提出興建「高屏國際大機場」的構想，引起議論，更遭屏東縣議員蔣月惠痛批是「中國人思維就是這麼自私」、「吃屏東人的豆腐」。對此，桃園市議員王浩宇從運量檢視可行性，發現根本不可能做到，批評韓國瑜「高喊口號、夢想的政客，對地方沒有充分了解，幾年後就會變成一場笑話」。

「高雄、屏東，需要夢幻機場嗎？」王浩宇以此為題在臉書發文說，韓國瑜提出在屏東軍用機場興建「夢幻機場」的主張，他覺得平衡南北的出發點值得肯定，但問題是南部到底是否需要一座全新的機場？他從運量來開始檢視。

王浩宇說，近年來小港機場面臨國內線造成運量大幅萎縮的問題，1997年起降次數達14萬2619次的小港機場，2017年只剩下5萬1768次起降，這幾年國內線旅客大幅減少，取而代之的是廉航帶來的大量國際線旅客。

他說，隨著國際線旅客的增加、通關安檢需求，造成航廈等旅客設施擁擠，每年的647萬9183人次早已超過600萬人次的設計容量；因此，政府在今年核定小港機場擴建計畫，把目前國內線航廈改建成國內及國際線共用，2025年將達1000萬人次設計流量，改善小港機場擁擠狀況。

王浩宇指出，小港機場的跑道長度為3150公尺，比松山機場長近609公尺，雖然不足以讓最大型的廣體客機A380起降，但已足以應付大多數客機的起降，包含波音777等廣體客機，未來都已可以在小港機場順利起降。反觀韓國瑜提出興建「夢幻機場」的屏東軍用機場，當初就因運量不足而荒廢、被批評為蚊子機場，但現在已再利用為P-3反潛機部隊的基地，軍方投入大量資源興建基地，根本不可能改成所謂的「夢幻機場」。

王浩宇強調，高喊口號、夢想的政客，短時間雖然可吸引媒體注意，讓民眾充滿希望、看見未來的可能，「但如果在提出政策想法時沒經充分的思考與規劃，甚至對地方沒有充分了解，幾年後就會變成一場笑話。」他更提醒韓國瑜已非候選人，而是市長，發言都代表著高雄市府的立場應謹慎，「否則就算韓粉到處洗版護航，也無法掩飾勢必跳票的現實」。

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