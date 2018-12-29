管爺將任台大校長 陳師孟：台大也是國民黨開的！

2018-12-29 21:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於管中閔即將就任台大校長，監委陳師孟今晚在「尖尾週記」發文表示，雖然他從台大退休雖已經6年了，若問「台大是誰開的？」他會毫不客氣地回答：「台大『也』是國民黨開的！」

陳師孟說，耶誕夜聽到一個今年最驚悚的新聞：教育部長葉俊榮宣布同意管中閔就任台大校長。先前，監察院已就台大校長遴選過程的行政違失，做出糾正台大與教育部的決定，但因管爺目前並非公職人員，無法直接對他究責。監院另一個調查案，則是針對管任公職時的違法兼職行徑，據坊間報導，一旦結案，應有彈劾的可能。

陳師孟表示，他與管爺在台大曾有同事之誼，唯並無私交；對年輕一輩經濟學者長於學術、卻昧於是非，工於名利、卻拙於自省，只能說「後生可畏」。台大是台灣學界龍頭，自始有「敦品、勵學」的校訓，「品」猶在「學」之上、「做人」更重於「做學問」，對學生如此期勉，對校長呢？

陳師孟指出，「管爺之所以成為今日的管爺，全怪他自己嗎？好像也不盡然」。整體事件的另一看點在「抬轎者」的陣容：黨國栽培的陳維昭擔任遴委會召集人主導大局、親國民黨的富邦集團及聯電代表收編遴選委員、台大國民黨籍教職員把持校務會議、國民黨豢養的師生社團曲解「大學自治」為管解套、海外黨國把持的台大校友會隔空送暖、藍媒大打文宣戰挺管、藍委濫用國會質詢反拔管等。

他強調，在這樣龐大的動員支撐下，形同一個螺旋上升的氣流，想要下台也由不得你，這就是管爺終於坐上校長寶座的背景，不論你有什麽「瑕疵」、也不論外界對你有多少質疑，只要你挺得住，「老大哥」都可以幫你擺平，讓你如願以償。

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