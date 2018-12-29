「觀宏專案」補漏洞 政院啟動四大管控措施

2018-12-29 20:48

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院決定對新南向「觀宏專案」越南團來台旅客脫團的嚴重事件補漏洞，政務委員張景森今天召開跨部會會議決定，即日起對觀宏專案越南團旅客啟動四大管控措施，未來入境時須查驗回程機票及住宿訂房資料，並強化違規即時處理機制，發現違規要做到即時通報政府、迅速註銷簽證、立即查處追緝，同時也將研議增訂組團社違規責任。

來台4個旅行團的越南旅客共153人，日前脫團人數竟多達152人，引發各界重視，張景森今天邀內政部長徐國勇、外交部長吳釗燮、交通部次長祁文中等多位官員開會檢討。

張景森說，今天會議確認觀宏專案實施以來，各國發生旅客脫團情形極為少見，僅越南稍多，雖仍屬可控制範圍，但有增加趨勢，此案應是跨國人蛇集團利用合法觀光管道引入非法移工，因此，除了全力追緝相關犯罪人員，必須強化管控現有措施。

為避免類此事件再度發生，張景森指示外交部立即進洽越南政府，針對兩國觀光合作、共同打擊犯罪及防止人口販運等3方面，在既有基礎上進一步加強雙邊合作。

對於違法移工問題，張景森責成內政部立即研修「入出國及移民法」，加重違法移工、違法容留者及販運仲介者的刑責，並處以巨額罰金，以斷絕偷渡動機，根本解決問題。

張景森表示，鑑於上述措施有待時間完成，為使觀宏專案繼續順利推動，對於透過觀宏專案來台的越南旅客，即日起由各部會執行4項強化管控措施。

首先，強化組團社申請的審查作業，研議增訂組團社違規責任及取消申請資格規定。其次，加強入境審查。入境時應加強口詢審查，查驗旅客回程機票、船票（查驗回程票以前不是必要條件）及查驗住宿訂房相關資料。

第3，將強化接待旅行社的管理與通報責任，增訂旅行社管理團員與通報違規的作業規定。第4，強化違規即時處理機制，發現違規要做到即時通報政府、迅速註銷簽證、立即查處追緝。

張景森說，這次越南團脫團時導遊僅通報警方，但並未通報觀光局等政府單位，未來則要立即通報政府，確認註銷簽證後，相關單位就可當場處理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/