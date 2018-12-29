高志鵬一句話讓「她」丟大法官 卻成判刑定讞審判長

2018-12-29 22:04

〔記者吳政峰／台北報導〕前總統馬英九於7年前提名最高法院法官邵燕玲出任大法官，時任民進黨團幹事長的高志鵬開第一槍，砲轟邵燕玲是3歲女童性侵案的爭議審判長，提名案根本是「侮辱人民」，逼得馬英九親上火線道歉，撇清關係，邵燕玲也黯然懇辭提名，與大法官失一職之交臂，如今時空、背景、身分轉換，高志鵬成為被告，邵燕玲則是宰制高案的審判長，兩人糾葛格外引發關注。

2006年3月29日，高雄男子吳進義帶著許姓同事的3歲孫女外出遊玩，卻涉嫌用手指、吸管、眼鏡性侵，事後女童下體疼痛，全案爆發，高雄高分院依加重強制性交罪判刑7年2月，案子到了最高法院，由邵燕玲擔任審判長的合議庭卻做出撤銷發回更審的判決。

合議庭主要理由在於，吳進義是否以違反女童意願之方法對其性交？實行違反意願的具體方法為何？或是利用女童為其同事之孫女，且當時尚未滿4歲，年幼無知不解人事之機會予以性交？原審均未釐清，有必要發回調查並詳加認定。

未料更一審以證據不足，改判無罪，輿論譁然，引爆白玫瑰運動，雖然吳進義最後仍被判刑7年2月確定，但邵燕玲已遭千夫所指，無論法界如何力挺。

2011年，馬英九提名邵燕玲出任大法官，高志鵬等綠委不客氣地批評，「馬英九昏庸無能，決策如兒戲，聲稱聽到抗議『恐龍法官』的聲音，結果提名邵燕玲當大法官是『侮辱人民』！」馬英九驚覺輿情反彈嚴重，火速開記者會道歉。。

馬英九當時說，提名前不知道邵燕玲有過爭議判決，徵詢時雖曾和她交換過3歲女童性侵案的意見，但邵燕玲未表明自己就是該案審判長，過程如果再謹慎一點，就不會發生這種錯誤，切割意味濃厚，宛如活在平行時空。

邵燕玲則發出聲明稿強調，判決經過監察院調查後並無不當，但為了避免各界困擾及提名作業順遂，懇辭提名大法官，並以弘一法師的法語「止謗莫若無辯」結尾，透露落寞。

而今高志鵬從監督者變成被告，邵燕玲則從箭靶變成掌握高案生殺大權的審判長，身分敏感，綠委緊咬這點，痛罵高案根本是「政治判決」！

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