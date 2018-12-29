神秘嘉賓「皮卡丘」陪同拜票 王義川提「安親一條龍」政見

2018-12-29 21:23

〔記者黃鐘山／台中報導〕民進黨提名立委參選人王義川今（29）日騎iBike至兒童公園拜票，特別的是身邊多了一位嘉賓「皮卡丘」，果然吸引大小朋友瘋狂圍觀拍照，王義川也提出 「安親一條龍」政策，希望透過政府補助安親課輔費用，減輕家長負擔。

王義川一行人騎iBike由競選總部出發，沿街拜票到北屯區兒童公園。王義川表示，他擔任交通局長時，和市府一起打造的自行車369政策相當受歡迎，今天和團隊裡的年輕朋友一起騎iBike拜票，在北屯區行經巷弄間iBike就是最好的綠色運輸工具，甚至在假日也會變成運動工具，鼓勵大家多利用綠色運輸工具代步並健身。

假日來到兒童公園，王義川帶著持續發燒不退流行的寶可夢皮卡丘人偶和大家互動，吸引了大小朋友瘋狂圍觀拍照，還有寶可夢迷熱情地向王義川介紹今天在北屯公園的寶可夢VIP活動，更有民眾熱情地為王義川喊「凍蒜！加油！」索取簽名並合影。

假日許多父母、阿公阿嬤帶著小朋友來公園溜滑梯、玩沙坑、跑跳運動，現在有許多被王義川稱為「三房兩廳」的家庭，每個月除了要繳房租或房貸外，更要負擔小朋友的課後安親課輔及才藝班費用，教育支出佔了大宗。

王義川表示，除了過去市府推動的托育一條龍之外，政府也應全面補助國小學童的安親課輔費用，包括補習班、安親課輔班透過補助導入合法化，讓家長免去擔心每個月小朋友的安親課輔班費用，也為年輕父母減輕經濟負擔。

若能進到立院，他也會要求行政院及教育部，透過特別預算方式編列經費，先解決老舊校舍修建，包括廁所、操場跑道多年未整修的空間都應該盡速來協助，過去礙於縣市政府經費有限，他也會加強促使中央單位編列特別預算，幫助小朋友擁有更好的學習環境。

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