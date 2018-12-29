陳其邁透露「選後很心痛」...兇手竟是樂團主唱！

2018-12-29 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕知名樂團滅火器成軍18年演唱會「On Fire Date」昨（28日）天唱回故鄉高雄，前立委陳其邁受滅火器主唱楊大正之邀，與《咱上愛的所在》作曲、原唱林宗興一起擔任神秘嘉賓，更和樂迷玩起「人體衝浪」，全場瞬間嗨翻。陳其邁還笑稱，選舉後一直心很痛，後來才發現先前被楊大正熱情擁抱，導致肋骨斷到現在。

陳其邁昨在臉書表示，因受到楊大正的邀約，與《咱上愛的所在》作曲、原唱林宗興一起參加滅火器樂團成軍18年演唱會，他在「唱歌」與「衝浪」的抉擇中，被台下樂迷大聲呼喊「邁邁下來衝浪！」陳也從善如流的把手機交給助理保管，隨即在《咱上愛的所在》歌聲中，和樂迷一同玩起「人體衝浪」，回到台上後他直呼「真爽！」不僅嗨翻全場更展現親民的一面。

針對面部朝下的「人體衝浪」是否導致「小邁邁」被襲擊？陳其邁則笑回，「還可以走路啦，還正常啦，沒問題啦。」還說以為會被大家翻回去，沒想到大家一直把他往前抬。

綜合媒體報導，陳其邁還開玩笑表示，「選舉後一直心很痛，後來才發現是上次造勢被大正熱情地抱了一下，肋骨斷到現在。」展現與楊大正的好交情。

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