談閃靈入境香港遭拒 林昶佐：保護創作需減少依賴中國

2018-12-29 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕閃靈樂團原定23日在香港演出，不料香港入境處卻以不具備「特殊技能」為由，拒發簽證給閃靈。主唱、時代力量立委林昶佐接受《德國之聲》專訪，針對事件表達個人見解，他強調，當自己或身邊的朋友，都在文化創作上面臨政治壓迫時，反而應該要開始思考，怎麼逐漸減少對中國的依賴。

林昶佐在訪談中表示，香港入境處給的理由只是「表面的說法」。閃靈自2000年起，早在香港開過近10場演唱會，他不明白入境處的判斷標準究竟為何，「我又不是以前都支持九二共識，現在突然說支持台獨」，因此他認為，是香港的狀況改變了，特別是從「雨傘革命」至今，當地言論自由變得更加緊縮。

林昶佐指出當時看到不少留言，說只要聲稱支持兩岸一家親、九二共識，或承認自己來自中國台灣，說不定就能順利入境。他說：「我覺得不用委曲求全到這樣。」不過他也進一步解釋，每個人在自己的崗位，要顧慮的狀況都不盡相同，其他人未必跟他一樣。

但林昶佐表示，如果身邊經常發生這類壓迫時，反倒該開始思考，要怎麼逐漸降低文化工作對中國的依賴？他說：「文化都是在做創作，你能否真實的完整表達意見，是我們做文化工作非常珍貴的價值。可是如果不能確保這種價值，常常面對是否要委曲的話，我覺得最後你還是要思考如何能脫離過度依賴中國。」

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