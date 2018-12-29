「韓國瑜是蔣中正轉世？」 韓粉尷尬惹：韓出生時蔣還沒死

2018-12-29 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕新任高雄市長韓國瑜話題不斷，今年九合一大選更在高雄拿下89萬2545票，在網路、媒體聲勢上颳起一陣「韓流」旋風。但臉書社團「韓國瑜後援會」竟有支持者投稿認為，「韓國瑜就像是蔣中正轉世」，但馬上有其他網友糾正，「韓國瑜出生時，蔣中正還沒死」，頓時讓討論掀起一陣尷尬。

韓國瑜屢屢拋出政見想法，卻時常因「政見空洞」引來各界質疑，舉凡愛情摩天輪、旗津蓋賭場、蓋迪士尼樂園、太平島挖石油等等，近期又有賽馬場、高屏國際機場等大膽想法，卻仍然能獲得不少死忠粉絲支持。

臉書粉絲團「林北精神科」昨天分享一篇「韓國瑜後援會」社團的支持者PO文，內容寫說，「我怎麼一直感覺韓市長是蔣公轉世，難道連蔣公都看不下去」，但文章一出，底下第一則留言馬上打臉指出，「韓國瑜出生的時候蔣公還沒死...」。

文章被分享至粉絲團「林北精神科」，引來上千網友按讚留言，「蔣公分靈體啦」、「想去詐騙這些人一定超好賺」、「笑到不行」。

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