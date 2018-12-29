立委補選沈智慧vs.王義川 「萌照」大對決

2018-12-29 18:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國民黨立委補選參選人沈智慧拚選舉平日跑私訪行程、不公開，今天貼臉書稱吳寶春「最能代表台灣精神的在地囝」秀出特地去買吳寶春麵包相挺「替他不捨！」民進黨王義川因日前沈公佈30年前、31歲甫選上立委的萌照，也在昨晚深夜直播也秀出30年前就讀高中時頭髮茂密的鮮肉照嗆聲，網路空戰較勁。

沈智慧昨天在臉書放上她手捧價格360元「酒釀桂圓」招牌麵包合照PO文「寶春師父在壓力之下發表的聲明，遭受批評，我替他感到不捨。」於是請競選團隊到吳寶春麵包店買麵包力挺，說是要用實際行動支持「最能代表台灣精神的在地囝仔」最後PS「很欣慰得知事件後對店鋪生意的影響沒有很大。」

王義川深夜直播，嗆聲要和沈智慧萌照「對尬」由戴上口罩的前新聞局秘書處主秘、林佳龍競選市長總部發言人林尚賢擔任小編，拿出王義川的學士照，留著三七分頭、髮線比現在低了許多的文青照，網友包括前新聞局長卓冠廷也上線留言「阿川年輕好帥！」王義川也直呼「當年真得很帥！」最後又拿出30年前畢冊中的照片說自己從小就是個忠誠的反對者，最後還不忘大酸沈智慧「阿姨幹大事」30年前年輕照的妝髮和服裝造型過時。

王義川直播酸完對手沈智慧，今天一早上大坑爬九號步道，在市議員曾朝榮的陪同下向登山客拜票，重申綠線延伸到大坑他的重要政見，針對山友反映盼大坑停車及增設廁所的問題，他也承諾選上會協調解決。

沈智慧今天下午也針對大坑缺水，要引白冷圳灌餘水工程未成的老問題，發新聞說有參加白冷圳灌溉區域發展促進會議，會幫忙監督白冷圳工程與大甲溪的造林早日完工。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/