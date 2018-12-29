民進黨主席補選交叉詰問 游盈隆酸卓榮泰「問錯問題」

2018-12-29 17:48

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨主席補選今天舉辦首場政見發表會。民進黨主席候選人卓榮泰在交叉詰問的後半部，向對手游盈隆提問說，過去兩年半發布這麼多民調，「若只是在發掘問題，不知如何解決」，未來要如何領導民進黨？遭游盈隆酸「問錯問題」，游盈隆強調，過去擔任台灣民意基金會負責人，民間組織的責任就是「只負責發現問題」，若政府無法解決問題，「那是你們（政府）的問題」。

民進黨主席補選首場政見發表會今天登場，候選人游盈隆在第三輪交叉詰問時，首先對卓榮泰參選民進黨主席的標準提出質疑。游盈隆說，卓榮泰是黨內中生代共同推出的候選人，當初強調參選黨主席須具備溝通協調的能力；游盈隆質疑，難道黨主席不用組織領導，只要溝通協調嗎？

卓榮泰說，溝通協調不是擔任黨主席的唯一條件，但「連這個都不會，怎麼當黨主席」？他並砲轟，游盈隆引以為傲、自己過去曾替前總統陳水扁打2000年選戰，但今年是2018、明年是2020大選，「用2000年的經驗、拿來2020用，有一點遙遠吧？」他強調，自己過去在立法院、議會、行政院與總統府的經驗，除了溝通協調，還有化解紛爭、解決問題，黨主席腳色要站在第一線，帶兵打仗、衝鋒陷陣，就要展現出對黨方向的正確感與運作的速度感，以及讓大家從目標中分工合作，這也需要溝通協調的能力。

卓榮泰還說，未來若有機會擔任民進黨主席，他會「讓黨員跟我站在同一陣線」，民進黨不是一人決定，而是由黨內討論後，黨主席做決定。

卓榮泰接著對游盈隆過去經驗提出質疑，他表示，游盈隆過去這段時間內公布許多民調，但發掘問題的過程中，「有沒有替執政團隊解決問題」，若只是發掘問題、無法改造黨，要如何把民進黨的未來與領導交到游盈隆手中？

對此，游盈隆批卓榮泰「問錯問題」，他強調，台灣民意基金會是非營利組織，不是政府單位，只負責發現問題、偵測民意，他們的責任就是提供最精準的資訊給政府；游並質疑，2018選舉證明，民進黨與政府喪失精準掌握民意的能力，無法了解民心，當然會導致快速挫敗。游盈隆說，解決問題是政府的責任，而民間組織則負責發現問題，若政府無法解決問題，「那是你們（政府）的責任」。

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