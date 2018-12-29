大家一起打拚！鄭文燦、陳其邁盼賴清德留任

2018-12-29 17:10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院長賴清德去留備受關注，桃園市長鄭文燦今天受訪表示，黨內有很多希望賴清德留任的聲音，「這個聲音確實是滿大的」，賴清德如果能留任是好事，不過，內閣應該大幅度改組。民進黨前立委陳其邁也表示，賴清德長期受到人民栽培，大家對賴清德有共同期待，能夠把經濟發展和台灣整體建設放在最前面，「所以我希望他能夠留任，大家一起打拚。」

民進黨主席補選候選人卓榮泰今天出席於市長官邸藝文沙龍舉辦的「世代對話談改革」。與會者包括桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁、前立委陳其邁、台北市議員吳沛憶、新北市議員張志豪和戴瑋姍、台中市議員黃守達、基隆市議員張之豪等人。

針對賴揆去留問題，鄭文燦會前受訪指出，賴清德任內推出的政策，包括解決五缺、托育公共化、長照2.0、平衡城鄉差距等，政策都會有很好的成效，特別是前瞻計畫和社宅計畫目前也都在推動階段，未來也會有很大成果，無論選舉的結果如何，這些成績應該被公平評價，黨內希望賴揆留任的聲音很大，賴能留任是好事，但內閣應該大幅改組。

對於前行政院院長蘇貞昌也被看好是接任閣揆的人選，鄭文燦說，行政院長的去留牽涉到個人意願，也牽涉到總統的決定，「我不做評論」。

被問到是否會入府或入閣？陳其邁說，現在都還言之過早，現在最重要的還是希望賴院長留任，畢竟政策都還在進行，希望賴清德作為政治人物，受到大家期待，長期受到人民栽培，應該要能夠把經濟發展和台灣整體建設放在最前面，希望他能夠留任，大家一起打拚。

他說，現在最重要的事就是希望賴清德能夠留下來，全黨也有很高度的共識。

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