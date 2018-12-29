頻被柯P忽略！ 王世堅以這「王者」形容柯嗆：別逃避

2018-12-29 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕「頭號柯黑」台北市議員王世堅日前送上「不在其位，不謀其政」8字忠告給台北市長柯文哲，還以柯是魔鬼、他是十字架來形容兩人關係，但這話讓柯文哲聽了相當不滿，怒回「以後都拒絕回答有關他（王世堅）的問題」。對此，王世堅再以古羅馬帝國軍事統帥凱薩來形容柯，要柯別逃避議會對他的監督與質疑！

王世堅日前先在臉書表示，柯文哲經常觸碰兩岸敏感議題，奉勸柯「不在其位，不謀其政」；柯文哲對此動怒，甚至拜託媒體，不要再在他面前提到王世堅！王世堅聽聞柯的回應則自比十字架，形容柯是魔鬼，「就不要在魔鬼面前拿出十字架」。

柯文哲28日被問及「魔鬼與十字架」的看法，他僅冷回，「以後我們都拒絕回答有關他的（王世堅）問題，愛的相反不是恨，愛的相反是冷漠。」對此，王世堅又在臉書向柯喊話，「監督不分藍綠白，民主政治監督制衡，並不是個人好惡、愛恨情仇的問題！當市長就是要被監督！柯文哲你無法逃避、閃躲市民與議會對你的監督與質疑！」

他更呼籲，柯文哲如果怕熱就不要進廚房！「躲得了一時，躲不了一世，明年新會期，大家議場見！」

而據《民視新聞》報導，王世堅受訪時，更以古羅馬帝國軍事統帥凱薩來形容柯文哲，強調如王者凱薩者進到議會，都應卸下盔甲謙卑以對，更遑論是柯文哲，「柯文哲你對十字架王世堅，就算你是魔鬼也該謙卑以對，更要勇敢面對。」

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