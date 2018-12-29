2020民進黨如何有希望？ 學者：除非蔡英文做這3件事

2018-12-29 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨在九合一選舉大敗，兼任黨主席的總統蔡英文辭去主席以示負責，主席補選將於明年1月6日投票；蔡英文先前除了面臨黨內許多質疑，近日多個獨派團體更開記者會表明，若蔡英文要出來，獨派社團支持者「絕對不會投你」。對此，台師大政研所教授范世平表示，蔡英文做以下3件事，2020年民進黨才有一點希望。

「蔡英文只有做以下三件事，2020年民進黨才有一點希望」，范世平以此為題在臉書發文說，這3件事分別為：1.下罪己詔，承擔這次選舉失敗與政績不佳的政治責任，宣布不參選連任，置之死地而後生；2.提名有領導能力與豐富經驗的前閣揆蘇貞昌擔任行政院長，內閣大幅改組，並完全釋出人事權與組閣權，包括國營企業；3.讓行政院長賴清德先休養生息，全面支持賴參選2020年總統。

但范世平話鋒一轉表示，蔡英文沒做上述3件事，卻做了以下3件事：1.強力慰留賴清德，把他與自己綁在一起，如此2020年就是「蔡賴配」，蔡英文仍是總統候選人，賴無法取而代之；2.蔡英文強調沒有徵詢蘇貞昌，等於拒絕蘇，讓蘇裡外不是人，因為怕蘇坐大；3.賴清德多次表達要辭職，而蔡英文則是頻頻慰留他，「蔡的子弟兵葉俊榮在管案（管中閔）對賴的不尊重，賴真的相信蔡的慰留嘛？還是蔡真正屬意的行政院長還是她所相信的蘇嘉全？」

范世平因此質疑，蔡英文此舉不是在消費賴清德嗎？

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