32立委推國防產業發展條例草案 得標商至少須提撥千分之3

2018-12-29 17:00

〔記者羅添斌／台北報導〕台灣國防產業因應國艦國造及國機國造政策，明年起將進入高峰期，劉世芳等32位朝野立委連署提案「國防產業發展條例草案」，明訂契約金額一億元以上的國防採購案得標廠商，必須提撥不得低於契約總額千分之3至5的金額，匯入信託專戶，以補助或出資給相關國防研究機構，以提升國內科研能量。

相關人士今天舉例表示，以漢翔公司取得空軍高級教練機案為例，總金額達到690億元，漢翔若是在條例立法通過後取得標案，就得提撥至少2億元進入國防工業發展基金會委託信託銀行管理的信託專戶。

他表示，對於千分之3至千分之5的契約總額提撥金額，有多家國防廠商認為有點高，會減少利潤，降低廠商競標意願，但條例草案同時規範，對於軍品採購案將採限制性招標及最利標，杜絕過去最低標造成低價競標的弊端，政府再以稅捐優惠等獎勵，應可讓國防廠商有參與國防採購的意願。

「國防產業發展條例草案」是由劉世芳、蔡適應、邱志偉、周春米及林昶佐5位朝野立委提案，合計32位立委連署提出。

草案規定，基於國防安全管控，明定合格廠商的負責人、代理人及受僱人或其他從業人員，曾犯或於僱用期間，犯洩露國家機密、營業秘密或是共犯收受賄賂等罪，經起訴即應廢止合格廠商列管軍品廠商級別認證，主管機關應限制廠商1年以上3年以下不得再申請，若是執行中的計畫應立即停止。

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