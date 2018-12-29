誰是相公？吳敦義南下高雄未與韓國瑜碰面 2人關係引議論

2018-12-29 15:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨吳敦義今天中午南下高雄，參加「高雄市南投同鄉會」新任理事長就職典禮，主持人及台下支持者高喊「總統好」，但新科市長韓國瑜未現身，在韓國瑜拋出「2020總統大選國民黨4個太陽打麻將、1人相公」說後，兩人關係引起外界好奇。

典禮主持人是台灣區南投縣旅外聯合總會榮譽總會長陳豐進，他帶頭高喊「總統好」，並說「南投要出總統了、吳敦義當總統是南投人的光榮。」

面對勸進聲，吳敦義相當低調，表示他寧願唱歌，並走下台唱了一首《風吹沙》，逐一與南投同鄉互動。

不過，相較前立法院長王金平日前拜訪高市府，韓國瑜親自出面迎接，今天韓國瑜並未現身，吳敦義幕僚透露，今天並沒有安排與韓國瑜碰面。

記者詢問吳敦義，今天場面熱烈，希望他選總統，他的看法如何？吳敦義則未回答，僅說「謝謝」。

高雄市長韓國瑜日前拋出「2020年總統大選，國民黨4個太陽打麻將、1人相公」的說法，但誰是相公？引起議論，吳敦義之前面對記者詢問此問題，並未回答，今天也同樣快閃，迴避此問題。

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