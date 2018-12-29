民進黨主席補選政見發表 卓游握手致意

2018-12-29 14:56

〔記者彭琬馨、蘇芳禾／台北報導〕民進黨主席補選電視政見發表會今下午登場，由黨內中生代共同推舉參選的卓榮泰會前受訪時表示，一個人走一百步，還是一百個人走一步，對社會整體來進步力量是一樣的，但若能結合一百個人走一步，社會能在穩定求發展、平穩中求進步；卓榮泰並說，希望未來工作地點不要離行政院太遠，以後還可以回行政院剪頭髮。

另位參選民進黨主席補選的游盈隆受訪時則說，現在基層有成千上萬人支持他，「當然要比百人多上幾百倍」，他完全不覺得這件事是個問題；游盈隆並說，這些基層「幾乎不需要說服就會支持我」，主要就是看見民進黨敗選後，也沒有任何有意義的檢討與反省，基層憂心如焚，而他的參選能讓他們的心聲有機會被聽見。

卓榮泰會前受訪時說，他上午與年輕朋友對談感到非常高興，只要年輕朋友對民進黨存在熱情與希望，這個黨就會有未來感，他並說，希望能透過年輕新科議員與年輕人共同的語言，把這些熱情散播出去；卓榮泰說，年輕朋友的建議將是他未來的工作重點。

卓榮泰表示，若有機會擔任黨主席，將制定時間表、討論黨內路線大辯論，制定出黨內共同認定的內部路線，才能凝聚社會共識、深入社會基層角落。

游盈隆受訪時說，今天是非常重要的機會，將針對當前民進黨遇到的問題、應如何有效解決提出主張看法。

針對民進黨內傳出盼行政院長賴清德留任的消息，游盈隆說，他不知道這是不是黨內共識，也看不出黨內是否有開任何這樣的會議，不過他建議賴清德，拋開溫情主義包袱、勇敢承擔政治責任，這樣對民進黨才是好的，他認為賴清德應該快刀斬亂麻，才能讓敗選問題盡快畫下句點。

卓榮泰與游盈隆在政見會開始前半小時抵達會場，兩人並互相握手致意。

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