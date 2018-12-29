跨年前失業！彰化工策會前朝人員 15個砍13個

2018-12-29 12:56

〔記者張聰秋／彰化報導〕沒續聘，跨年前失業了！前彰化縣長魏明谷任內聘任的15名彰化縣工商發展投資策進會（簡稱「工策會」）人員，在元旦4天連假、跨年前夕，13個走人僅2人留任，元旦過後這13個人就不會再進工策會上班，跨年前失業讓人訝異，不過，當事人早有改朝換代就得走人的心理準備。

全台各地目前除了馬祖之外，各縣市都有工策會編制，人員未具公務員身分，但薪水比照公務員職等，人員適用勞基法，工策會組織全台各地扮演角色各有不同，有些主掌縣政、角色吃重，部分形同縣府「冷衙門」，地位不受重視。

彰化縣從民進黨翁金珠、國民黨卓伯源、民進黨魏明谷，約17年來，除了翁金珠任內未賦予工策會重要權利之外，卓伯源、魏明谷任內的工策會，在施政作為都扮演重要角色，而翁金珠上任時，工策會前朝的人全裁，卓伯源上任留下4個，魏明谷上任也留下4個前朝的人，新科縣長王惠美上任後，15個僅留任2個，2個當中1個具外語同步口譯專才，另1個是負責會計人事。

下台的工策會代理總幹事劉錫潓表示，他們非政務官，不需隨卸任縣長辭職，不過，選舉後變天，魏明谷連任未成，他們已有要打包走人的打算。

「在工策會打拚13年，歷經2任縣長卓伯源、魏明谷，『酒店打烊我就走人』終於要向工策會說再見了！」劉錫潓說，工策會職員都是約聘人員，能否留續看首長態度，接到沒有被續留的通知，也能坦然接受。

劉錫潓離開後留下懸缺由誰接任，被點名的人選為輔選大將的新彰數位公司董事長陳啟鋒，不過，據了解，陳啟鋒曾向詢問過會不會來接掌工策會總幹事一職，以「重心放在生意」回應對方的關心。

彰化縣工策會包括代理總幹事劉錫潓在內共13個人未獲續聘 ，工作做到放元旦連假前夕。（記者張聰秋攝）

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