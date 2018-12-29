五股、坪林交流道常塞車 侯友宜：不罵我罵誰？

2018-12-29 12:41

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天上午視察新北市交通監控與管理中心，了解連續假期的路況與交通疏導措施，他提到，包括台64線、國道5號坪林交流道、國道1號五股交流道等路段經常塞車，民眾抱怨連連，侯友宜說：「不罵我罵誰？」只要在新北市轄區發生的任何事，市長做不好，被罵剛好，所以要極力解決問題。

交通局簡報指出，交控中心的資訊來源包括監視錄影系統、警察局即時影像及其他單位的介接資料，例如google map、台北市交控中心、高速公路局、公路總局等即時資訊平台，中心透過資料整合進行監控與橫向聯繫，向民眾發布即時資訊及交通改善措施。

侯友宜談到，台64線、國道5號坪林交流道、國道1號五股交流道等路段經常塞車，引發民怨，他說：「不罵我罵誰？市長做不好，當然大家罵我。」但這不單是新北市的問題，還牽涉高公局及地面車輛疏導問題，但是在新北市轄區發生的任何事，新北市長做不好，被罵剛好，所以要極力解決問題，針對交通壅塞點應提出快速解決方式，希望民眾有感。

侯友宜指示，交控中心要以人工智慧的方式提升效率、節省人力，並建議高公局交控中心的交通儀控匝道管理，須與地面道路系統整合， 讓高速公路、縣市快速道路與匝道口都能通暢，中央、地方分別擔起責任，民眾生活更便利。

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