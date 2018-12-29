國民黨不考慮恢復「執政縣市首長會報」 不定期邀開會溝通

2018-12-29 12:25

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今年九合一選舉拿下15塊執政地盤，平了該黨2009、2010年縣市長、直轄市長選舉創下15席（當年桃園縣尚未升格）的最佳成績，最近內部會議有人提議恢復過去馬政府時期由中央政策會負責辦理的「執政縣市首長會報」，但黨務人士認為目前畢竟還未取得中央執政權，考量沒有行政資源作為這些百里侯參與誘因的現實面，方案未獲採納。

不過，黨務人士認為，國民黨主席吳敦義1月9日邀集藍營15位直轄市、縣市長以便當會形式，召開「兩岸城市交流相關事項會議」，仍可做為未來黨中央不定期邀集藍軍地方首長開會溝通的參考模式。

黨務人士表示，除了類似兩岸城市交流合作的共同性議題外，往後若有其他新的地方共同議題，或特定區域性議題，只要黨中央可以幫忙協調，或需要採取黨的一致性立場，黨中央仍可召集黨籍地方首長開會，至於會議形式可以彈性處理。

黨內也有人認為，每次開會大家都到齊的可能性不大，因為邀請這些百里侯來開會，黨中央能給人家什麼？即便像握有資源的行政院，每次院會又有幾個直轄市長列席？通常第一次參加院會是給個面子，以後就都是派副市長列席，「如果開會要不到東西，這些縣市長會花時間來參加嗎？」

不過，對於1月9日的「兩岸城市交流相關事項會議」，黨務人士倒是頗具信心，評估第一次開會應該會全員到齊，畢竟兩岸城市合作議題有利這些地方首長推動市政，而且由黨中央統籌與對岸國台辦、地方台辦居間協調，較能雨露均霑，況且兩岸議題如果地方首長把自己推到第一線，不見得都是正面加分，畢竟兩岸交流具有政治性，部分地方首長也不想沾惹過於敏感的兩岸政治問題。

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