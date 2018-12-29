陳思宇酸帶職參選 陳炳甫反批：她不懂制度

2018-12-29 12:28

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市士林大同區立委補選各候選人積極搶票，「柯家軍」參選人陳思宇酸對手國民黨參選人陳炳甫帶職參選，但陳炳甫反批陳思宇不懂制度，他強調，議員辭職不能補選、遞補，選民立刻少了服務他們的人，這是不負責的作法，「我會堅持到最後，當選後用更高位階服務選民。」

台北市議員陳炳甫今天上午參加大同區黨部慶祝建黨124週年黨慶大會，他受訪時被問到目前民調似乎領先，他表示，輔選的話投票率會偏低，民調和實際情形會有些脫鉤，因此民調只能參考，需要更積極爭取票源。

有媒體問到，陳思宇和柯出貼圖、錄音拜票，陳炳甫表示，沒有關注其他候選人動態，但陳思宇是台北市長柯文哲所派，柯全力輔選也是無可厚非，每個陣營都有自己的支持者與輔選方式，他都相當尊重。

至於被陳思宇酸帶職參選，陳炳甫先反批陳思宇不懂制度，接著表示，議員辭職不能補選、遞補，選民立刻少了服務他們的人，這是不負責的作法，並強調會堅持到最後，當選後用更高位階服務選民。

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