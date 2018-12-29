民調落後藍營對手 何志偉：我是認真的農夫

2018-12-29 12:27

〔記者蔡亞樺／台北報導〕近日一份台北市立委補選媒體民調，國民黨參選人陳炳甫以32%支持度領先對手民進黨參選人何志偉、「柯家軍」參選人陳思宇。對此，何志偉今日受訪表示，民調都是參考，不管領先或落後都要一起加油，但他最關心注重的是基層感受與溫度，因此在天氣如此冷的時候，他會用他的手溫暖選民的手。

何志偉今早在大同區保安里長張賦脈陪同下，前往大龍市場掃街拜票，何志偉也對張表達感謝，表示張對基層努力，張里長牽著他的手，一步一腳印、一個一個的拜訪，這是從基層出發應該要有的行為，「我是認真小農夫，一定會感動選民」。

媒體問所以有信心民調會逆轉？何志偉強調，都是參考，他跟選民說過文宣的政見除了是承諾書，更是一份悔過書，民進黨要做更好，他也會用努力證明他的誠意。

陳思宇推出與市長柯文哲的LINE，吸引選民，媒體好奇是否有其他方式爭取年輕人的支持，對此何志偉說，他有在主持網路節目，也在臉書開直播，每場選舉看到台灣民意代表或政府，正在調整、用新的方式跟民眾溝通、聆聽民意，他鼓勵各種創新，他也會加油。

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