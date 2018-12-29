陳思宇啟動電話拜票 和阿北「合體」揪朋友

2018-12-29 12:19

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市士林大同區立委補選明年1月27日投票，各參選人把握時間衝刺，「柯家軍」參選人陳思宇近日錄製電話拜票語音，並在社群軟體LINE與市長柯文哲「合體」，推出一款「思宇揪朋友」貼圖，陳思宇今日受訪時笑說，這是柯第一次用不同形式幫她站台。

陳思宇今日上街拜票，一旁還有父親、北市議員陳建銘陪同。陳思宇提到，目前準備做電話語音的拜票，因大同區部分傳統社區長者選民比較少出門，因此透過深入的電話語音，跟銀髮族、長輩進行拜票。

陳思宇競選辦公室今日公布陳思宇錄製語音拜票的側錄影片，片中陳思宇一口不流利的台語，笑翻在場幕僚。陳競選辦公室補充說明，語音拜票將在今晚6點半後啟動，持續到明年元旦，預估會撥打13萬通。

披著白袍參選，各界關心柯文哲何時站台拉抬自家子弟兵，對此，陳思宇表示，昨天柯市長已經跟她合體，現代人每天生活都會用到LINE，因此有青創朋友幫忙製作LINE貼圖，也發現朋友會傳這個新貼圖給她，這是柯市長第一次用不同形式幫她站台。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/