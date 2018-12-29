陳炳甫酸「壞人不懂好人的作為」 陳思宇：社會自有評斷

2018-12-29 11:44

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市士林大同區立委補選白熱化，「柯家軍」參選人陳思宇酸對手國民黨參選人陳炳甫帶職參選，陳炳甫引用市長柯文哲的名言「壞人不懂好人的作為」回擊。對此，陳思宇今日表示，她不是去批評誰，只是覺得要對選民、對自己負責，她用高標準看自己，因此辭職參選，陳炳甫就交由社會評斷。

今日一早陳思宇在父親、北市議員陳建銘陪同下上街拜票，行前接受媒體訪問。近來媒體民調，陳炳甫支持度領先其他2人，陳思宇樂觀表示，她是政治新人，第一次參選，知名度不如現任議員（指陳）與前任議員（指何），透過每天掃街等方式讓民眾更了解她是誰，讓民調持續往前衝。

在旁的陳建銘也說，女兒第一次參選，知名度不如兩位前輩，但政壇需要新面孔，看到女兒全心全意努力服務，有心想得到社會認同，希望有機會讓年輕人改變社會。

陳思宇酸陳炳甫帶職參選，陳也隔空回嗆，柯倒是淡定看待，覺得選舉就是罵來罵去。陳思宇再度回應，政治是對選民負責，對她來講就是辭職參選，其他人對選民能夠負責的話她沒意見，並強調他沒有批評，這是社會共同質疑，她要建立新的政治文化。

媒體問到陳炳甫用柯的名言「壞人不懂好人作為」回擊，是否覺得太強硬？陳思宇重申，她不會去批評誰，只是覺得要對選民、對自己負責，她用高標準看待自己，所以辭職參選，陳炳甫狀況交由社會評斷。

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