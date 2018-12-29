新巨輪身障者搬遷問題 監院要求新北市府協助

2018-12-29 11:24

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣新巨輪服務協會共有18位輪椅使用者共同居住在協會租用的房舍，今年初遭人檢舉鐵皮屋內違法居住，將遭拆除，監察院審查通過監委王幼玲、高涌誠所提調查報告，要求新北市政府加強溝通並兼顧人權保障與居住安全，尊重所有協會成員個人意願及生活自主決定權，協尋適當住所。

王幼玲及高涌誠指出，新巨輪協會成員為行動不便的身心障礙者、老人、婦女、兒少等社會弱勢，他們有在社區共居互助的生活需求。新北市政府消防局查知新巨輪協會居所以鐵皮搭建，隔間又以易燃木材質施作，潛藏火災高風險性，因此提報優先拆除。

不過，新北市府獲悉協會尚未覓妥成員居所，為維護公共安全，消防局除列管檢查消防安全設備外，另針對該協會用火用電安全執行加強輔導後，決定暫緩拆除迄今。

調查報告指出，新北市府社會局曾調配「板橋長安居」供該協會評估作為臨時居所，惟該協會以成員不願被安置、安置地點過遠、需負擔租金，希政府協助其取得合法、合適土地，供其建造房舍組成共生家園，以保有自立生活模式等。

調查報告表示，新巨輪協會原表示林口社宅不符合該協會期望，惟新北市政府最近與該協會討論，協會似已重新評估入住林口社宅之可行性。而國家住宅及都市更新中心預計於108年2月辦理林口社宅之非營利私法人入住公開徵選作業，新北市政府宜儘速洽詢該協會入住林口社宅意願並提供協助。

王幼玲及高涌誠說，衛福部現階段對於身心障礙者所推動辦理社區居住與生活服務方案，僅限於「成年心智障礙者」及「重度以上肢體障礙者」，並非針對「有需求之身心障礙者」進行全面性規劃。為促進身障者自立生活與有效融合社區，衛福部應積極檢討改善，協助其居住於一般社區並積極參與社區，落實國際人權公約。

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