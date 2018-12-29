防中國惡意傳播謠言 陳文彬建議立「反統戰法」

2018-12-29 10:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕針對內政部長徐國勇最近點名媒體轟統戰洗腦的言論，新北市長侯友宜受訪回應，表明應尊重言論自由，做過大學副教授、導演與演員的民進黨前彰化縣文化局長陳文彬建議立「反統戰法」新法。

陳文彬說，言論自由是有限度的，並非可以無限上綱，目前台灣處在一個言論自由完全失控的局面，謠言殺人的力量勝過於子彈，台灣目前最欠缺的就是沒有法律可以對抗中國對台顛覆的政治作戰，立「反統戰法」好比美國政府在911恐怖攻擊事件之後，為保護國家安全，只要可能威脅國家安全行動、言論，都會用法制裁。

陳文彬同時在臉書用鄭南榕自焚事件，抨擊侯友宜才是迫害言論自由的最大殺手，是沒有資格談言論自由的人，並用兩大事件點出台灣目前已經是中國政治作戰的主要戰場，分別是發生於5個多月前二水鄉「中國五星共產廟」違建爭議事件，以及1989年4月7日當年中山分局刑事組長的侯友宜帶隊攻堅逮捕「自由時代」創辦人鄭南榕，憾事因而發生。

陳文彬臉書寫出，記得今年8月彰化的碧雲禪寺事件嗎？其實在年初時美國AIT的官員就來找過我，他們想要了解「中國共產黨大喇喇在台灣成立統戰基地，政府為什麼不處理？」這個問題我苦笑著，這是國安問題沒有錯，但你問一個地方政府的文化局長，我也很想知道為什麼啊？

更早之前2017年9月中，國安局1名少校來找我，問我「碧雲禪寺」的始末，我翔實告訴他以後問他：「所以國安局會處理吧？」他苦笑著，我大概就知道答案了。

直到隔年4月紐約時報從北京打電話給我，我們後來約在台灣碰面。我再次重申，這是很嚴重的國安問題，他們點點頭並告訴我說，在美國這是絕對不可能發生的事。後來發生的事大家都知道了，但也都來不及了！

陳文彬更進一步在臉書上指出，侯友宜有什麼資格談「言論自由」？他就是迫害言論自由的最大殺手，雙手沾滿血腥逼死鄭南榕的兇手，現在大言不慚的談「言論自由」？台灣人如果不是精神錯亂，就是黑白不分了。我再重申一次，這真的是國安問題。

因為台灣欠缺「反統戰法」，陳文彬認為未來還是會發生令人匪夷所思的事件，不斷重演。他說，無法可管、可約束的後果就是宮廟組織可以假神明指示，從事中國統戰策略，碧雲禪寺可以繼續從事對台統戰基地，連中國網軍也可以繼續製造假新聞、惡意傳播謠言，甚至連假新聞媒體都可以光明正大躲在言論自由的保護傘下，繼續大言不慚發表傷害台灣的言論，盼行政院和立法院嚴正看得此一涉及國安層級的法律問題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/