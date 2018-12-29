臉書被韓粉灌爆 蔣月惠怒批：這是台灣的民主自由嗎？

2018-12-29 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕新任高雄市長韓國瑜日前語出驚人，表示小港國際機場已經不敷使用，拋出興建「高屏國際大機場」的想法，卻被網友猛批，屏東縣議員蔣月惠也砲轟韓國瑜「中國人思維就是這麼自私」，不料蔣月惠臉書卻被韓國瑜粉絲灌爆。蔣月惠今上午在臉書回擊說，「這是台灣民主自由的現象嗎？」

屏東縣議員蔣月惠28日在臉書發文，表示韓國瑜阻止高捷來屏東，現在又把腦筋動到屏東機場，痛批韓國瑜「有中國人的思維，就是這麼的自私」。蔣月惠此番言論，遭到韓粉在臉書上圍剿，「之前捐的錢可以退還嗎？」、「我即日起收回對議員的按讚和追蹤」、「你失言了！惘愧選前我拚命幫你拉票」、「這言論真的讓人不想投妳了」。

蔣月惠今天上午在臉書上指出，韓國瑜阻止高捷來屏東，現在卻想要侵略到屏東機場，劃入高雄的一部分， 屏東人有那麼好騙嗎？ 韓國瑜有中國人的思維，就是這麼的自私。蔣月惠說，「只許自己放火，不准他人點燈。韓粉灌爆我的臉書。這是台灣民主自由的現象嗎？」

許多網友力挺蔣月惠，希望她繼續做對的事，「支持蔣議員」、「議員加油，不要害怕這些惡勢力，支持你做對的事」、「蔣議員放心，有腦袋的人都知道真正有問題的是誰，會叫的狗不咬人」、「韓國瑜拚經濟就是沒步數，每天都在練肖話，轉移焦點，讓大家忘記他以前的競選承諾」、「堅持正確的決定，韓粉連韓國瑜政見跳票都不敢吭聲了，不用寄望他們的素質」。

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