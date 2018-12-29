「同婚議題沒有拖延」 蔡英文：需要多點時間討論

2018-12-29 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨日與媒體茶敘，談到同婚議題時，蔡英文強調她不覺得執政黨因應同婚的處理方式是「拖延」，另外，此次的學生性教育問題，蔡英文認為確實需要多點時間來討論。

綜合媒體報導，蔡英文針對同婚議題指出，此議題本身應該要有個過程，基於對平權、人權的觀念，必須要給予同性婚姻者一定程度的保障，這也是大法官釋憲的意旨，至於用什麼方法提保障，則是爭議焦點。蔡英文表示，同婚議題與這次公投中被提出的「學生性教育問題」，都沒有達到社會清楚的共識，選舉過程中，家長對這件事情的觀感也被許多不實資訊所影響。

蔡英文說，這件事情需要社會多點時間討論，也必須承受社會在這些問題上的衝突，其他國家在處理這問題的過程中也是一波三折，這就是分歧性的議題，需經過社會不同意見相互抗衡，最後差距就會自然地慢慢縮小。

蔡英文強調，並不覺得同婚這件議題是拖延，而是在大法官設下基本方向後，這社會要進行第二階段意見整合，此議題已經明朗化，剩下的則是專法需要些什麼內容。

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