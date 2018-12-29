「邁邁下來衝浪！」滅火器演唱會瞬間嗨翻

2018-12-29 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕知名樂團滅火器28日在高雄鯨魚型表演空間舉行成軍18年演唱會，前立委陳其邁特地與譜寫自己競選歌曲《咱上愛的所在》的原作者林宗興擔任神秘嘉賓，但陳其邁選擇「人體衝浪」不唱歌，被滅火器粉絲以接力方式送上舞台，讓演唱會瞬間嗨翻。

陳其邁昨天深夜在臉書上表示，因為受到滅火器主唱楊大正的邀約，與《咱上愛的所在》作曲、原唱林宗興一起參加滅火器樂團成軍18年演唱會，回憶起競選時在岡山的「超級星期天」造勢，和楊大正合唱了《島嶼天光》，那天他也向造勢晚會的20萬支持者說：「為了守護咱的夢，成為更加勇敢的人」，這次選舉過了，再聽到這句歌詞感覺特別不一樣。

滅火器主唱楊大正說，邁邁出現才能唱《咱上愛的所在》這首歌。陳其邁、林宗興和楊大正首度一起同台，在「唱歌」、「衝浪」的抉擇中，台下的觀眾高喊「邁邁下來衝浪！」於是，陳其邁在《咱上愛的所在》歌聲中，和觀眾一起完成了超嗨的人體衝浪。

陳其邁說，「年輕時，我曾和同學們一起『衝撞』體制；在政治舞台上『衝浪』，現在則是沉潛。」「我們都一樣很愛台灣、很愛高雄，在自己的位置上，加緊努力，為守護信念和夢想更加打拚。台灣只有一個，我們一起勇敢，一起加油！」

網友也認為，陳其邁敢玩「人體衝浪」超級大膽，「還真敢跳下去」、「他瞬間變最敢玩的政治人物了」、「正面衝是三小啦XDDD」、「這不會被亂摸嗎...」、「正面真的太猛了」、「一定會有人偷摸懶叫」、「正面衝浪笑死我了」。

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