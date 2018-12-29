林佳龍亂入加持 王義川人氣飆新高

2018-12-29 00:44

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中巿北區、北屯區立委候選人王義川28日晚間透過臉書直播，分享他30年前的鮮肉照，也提出學生學貸還款時間延後政策。直播線上前市長林佳龍突然出現與王義川互動，讓王義川直播線上人數創下新高。王義川也搭配時事梗，要抽出分享直播的網友「谷關空氣瓶」，遭林佳龍笑稱，那是他任內裝到的谷關空氣。

同樣以「愛現、髮線、山手線」手勢在直播中出場，王義川開場總能先吸引網友目光，他也分享最近對手陣營在LINE上轉傳「綠柳川在中西東南區」，抨擊他選錯區的截圖。王義川說，對手沈智慧已經當過6屆立委，選過北區、北屯與中西東南區立委還有台中市長，一定不可能不知道綠、柳川發源於北屯、北區，只要google就立刻能查出綠、柳川流經哪幾區。

對於沈智慧公布自己30年前的美照，應網友要求，王義川也首度公開他30年前的高中學生嫩照，有網友認為高中時期的王義川頭髮茂密，比現在更帥。

王義川也藉機宣布，若當選立委要促使中央重視學生的學貸重擔，多數貸款的學生普遍是家中有經濟壓力，他認為畢業後1年開始還款時間太短。未來若有機會擔任立委，將促使政府立法機關要求公有行庫，讓學貸還款寬限10年，讓學生畢業後有10年打拚機會，10年再開始繳利息和本金，減少年輕人畢業後的壓力與負擔。

此外，對於市民相當重視的運動及親子空間，王義川也舉例在旱溪的河灘地能夠評估做簡易的球場，假日也可以成為很重要的親子運動場所，若有機會能夠爭取到為北北屯區市民服務的機會，也會到立法院盡力促成公有閒置空地，作為簡易球場。

臉書直播網友中也突然出現林佳龍上線力挺，線上人數爆衝出直播最高人氣，林佳龍也力讚王義川在交通局長任內的政績，包括「五月天交通接駁成功」、「阿川是台中ibike369政策的推手」，尤其是北屯及北區是iBike最多的地方為王義川拉票。

對於有網友期待王義川直播能夠有新梗，王義川也在直播上表示，自己的偶像沈玉琳、康康、NONO等人，希望有機會合體直播，相信一定更能激盪出網友期待的新火花。

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