韓國瑜喊出開放中資買房 他擔心高雄也出現「籠屋」

2018-12-29 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日喊出，他要向中央爭取放寬中資投資高雄、買房，甚至強調「若中央不允許，就是太愚蠢！」，引起熱議。民進黨新北市議員何博文則擔心，中資來台的政策，可能讓高雄變成香港而出現「籠屋現象」。

針對韓國瑜喊出開放「中資」買房一事，有學者就憂心指出，一旦開放「中資」來台買房，只有錢進得來、人沒有進來，絕大多數就是「炒房」，炒高高雄房價如此一來「北漂族」回高雄更買不起房，也更回不了家。房市專家Sway更批韓國瑜，全世界都在阻擋中資炒房，「引中資是飲鴆止渴的自殺行為，人人皆知，就你這蠢蛋不知？」

對此，何博文28日晚間在三立《鄭．知道了》節目上提到香港的「籠屋現象」，表示原本經濟繁榮的香港在1997回歸中國後，有許多的中國人因為喜歡香港的經濟，或是政治因素而移民到香港，此舉造成房子供不應求，因而出現。

何博文說，看到香港的情況，讓他不禁想起韓國瑜選前所提出，「10年內要讓高雄的人口達到500萬的人口」的政見，直言不論是否可能成真，光是韓國瑜有這種念頭就讓他毛骨悚然。

他表示，都市因自然經濟成長、人口湧入，導致價格波動是有道理的；反之如果只有投資客在炒作，如此一來將影響台灣甚鉅，年輕人將來可能無法成家買房。

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