台南「村姑」拱賴揆選總統 郭國文：不應製造黨內矛盾

2018-12-28 22:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕參與台南第2選區立委補選民進黨內初選的陳筱諭，自封「村姑」，今天架設大看板，拱行政院長賴清德選2020總統，引起矚目；對此，也爭取黨內提名的賴清德子弟兵、前勞動部次長郭國文認為，這等於向現任總統蔡英文逼宮，陷賴於不義，反而製造了黨內矛盾。

台南新任市長黃偉哲就職，留下的第2選區立委將進行補選，目前民進黨內有3人表態角逐，包含郭國文、陳筱諭，以及前立委李俊毅等，競爭激烈。

陳筱諭今天架起大看板，以「村姑挺賴神、2020選總統」為訴求，支持賴清德角逐下屆總統選舉，帶領民進黨從台南贏回台灣。

被視為賴清德子弟兵的郭國文則說，賴揆正全力為國家打拚，立委補選的初選，實在不宜消費賴清德，而且拱賴選總統，無疑是藉賴之名向蔡總統逼宮，徒增黨內爭議。

郭國文說，這次的初選，他行腳基層，全力拜票，勤走地方，踏實爭取鄉親支持，不會用標新立異的方式搏新聞版面。

28歲的陳筱諭是前無黨籍市議員郭秀珠的女兒，郭秀珠這次爭取連任失利，陳筱諭出馬參與立委補選，除了自己的競選文宣，今天再以拱賴看板引起矚目。

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