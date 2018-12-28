捷運綠線延伸大坑受阻 王義川拚立委捍衛

2018-12-28 23:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕民進黨提名北屯北區立委候選人王義川今日成立競選總部，王義川說，登記參選前，交通部函文市府交通局說，新市長對捷運有不同看法，因此取消原定討論台中捷運綠線延伸大坑的會議；讓他更堅定投入選戰，守護台中捷運。

王義川表示，林佳龍領導的台中隊努力打拚，北屯北區有1500戶社宅，北區國民運動中心啟用，iBike站從零到全市最多，還有579幹線公車，經過新民高中、曉明女中，讓學生多睡10分鐘。另也努力爭取規劃大台中山手線、捷運藍線及綠線延伸大坑及彰化，還有機場捷運。

王義川說，登記參選前2天，交通部原要討論捷運綠線延伸到大坑，這條路線他和交通團隊跟交通部討論了4年，最後關頭，因為新市長對台中山手線跟捷運興建有疑慮，交通部才來文，上面寫著「台中新市長對於軌道建設有不同想法，台中可能不要這條捷運，會議取消。」成為他堅定參選的關鍵。

王義川也分享掃街拜票時的感動。他說，在水湳市場掃街拜票時，有位歐吉桑穿著拖鞋，跑來握手，他的手濕濕的，應該是位魚販。握手時，兩人的手中間「粗粗的」，打開一看，裡頭有張皺皺的1000元鈔票。

王義川哽咽地說，這1000元可能是一個攤販一天的收入，這份期待，讓他的肩頭更加沉重。現在。這張1000元，已經變成自己的護身符，提醒自己要背負著大家的期待，為台中發聲。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/