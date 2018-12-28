鼓勵國內旅遊 蔡總統：暖冬方案擴大為常態性補助

2018-12-28 21:12

〔記者李欣芳／台北報導〕交通部觀光局近來推出暖冬旅遊補助方案，民間反應熱絡，進一步帶動國內觀光業的發展，蔡英文總統今天宣布，未來將擴大為常態性的國內旅遊補助，名稱不再是「暖冬」，而是常態性補助、更具規模的國民旅遊計畫，以鼓勵民眾在國內旅遊。

蔡總統今天傍晚與媒體茶敘時表示，台灣面臨的一些經濟挑戰，希望用公共政策引導，讓經濟呈現更為活絡的狀態，例如觀光局今年下半年推動國民旅遊暖冬補助，下一個階段會強力的繼續推。

蔡總統指出，很多台灣的人跑到其他國家去旅遊，因為廉價航空等因素，好像比在台灣本地度假還要便宜，因此希望用好的方案鼓勵民眾在國內旅遊，暖冬旅遊就是一個好的方案，帶動民眾到旅遊點去消費，未來暖冬補助將持續變成一個更具規模的國民旅遊計畫。

蔡總統說，如此一方面可以創造新的消費機會，同時解決小型業者業務量不足的問題。像是近期高雄旅館很熱門，證明暖冬補助方案可行，讓更多台灣人在台灣旅遊，更認識台灣，也為台灣觀光旅遊產業注入新的動能。

蔡總統表示，暖冬旅遊未來不再是「暖冬」，將會擴大規模，成為常態性旅遊補助。台灣人不是不旅遊，是認為到國外旅遊比在國內便宜，因此要把成本上的差異稍微做調整，鼓勵大家在國內旅遊。

觀光局日前宣布擴大國旅暖冬遊方案，明年元旦到1月31日，自由行旅客只要在週日到週四入住就可以申請補助，全台22縣市飯店、旅館都適用，另外，年滿60歲以上或是30歲以下還再加碼500元，最高可補助1500元。

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