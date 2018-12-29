批韓國瑜「高屏國際機場」構想 蔣月惠臉書遭韓粉灌爆

2018-12-29 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前提出「高屏國際機場」想法，屏東縣議員蔣月惠對此痛批韓國瑜「中國人思維就是這麼自私」，稍晚蔣的臉書便遭到韓國瑜支持者灌爆。

韓國瑜日前受訪時，表示小港機場不敷使用，高雄需要一個大型的國際機場，希望能和屏東合作，合建「高屏國際大機場」。對此，屏東縣議員蔣月惠昨日（28日）在臉書發文，表示韓國瑜阻止高捷來屏東，現在又把腦筋動到屏東機場，痛批韓國瑜「有中國人的思維，就是這麼的自私」。

蔣月惠批評韓國瑜的言論被轉發後，她的臉書湧入了逾千則留言，韓國瑜支持者紛紛表示「本來還滿喜歡妳的，越看越反感」、「決定不在（再）追蹤議員的任何消息！」、「你也跟可笑的政治人物一樣」、「想沾韓總增加曝光度？拉你的小提琴就好」、「只會出一張嘴，騙選票」、「之前捐的錢可以退還嗎」？

不過也有蔣月惠的支持者表示，「蔣月惠不是政黨的棋子，理念一不合就不爽的人，就別再關注議員了」。對於網友在臉書的批評，蔣月惠也大多以「謝謝」2字帶過；至於有網友表示「之前捐給你的錢可以退還給我們嗎？」蔣月惠也霸氣表示，「可以，多少錢？」並要網友提供日期跟收據，不過未獲該網友回應。

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