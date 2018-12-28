「改革不會退縮」 蔡總統：司改將處理核心問題

2018-12-28 21:40

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府推動年金改革等多項改革，九合一選舉執政黨卻大敗，蔡英文總統今天受訪表示，雖然有很多的改革受挫，但改革的項目不會退縮，非核家園的目標不變的，轉型正義也不會退縮，雖然轉型正義雖碰到一些困難，但會再重新盤整，回到應有的軌道上，司法改革未來將觸及核心問題，國民法官制與陪審制這兩種制度要如何取捨或妥協，將是未來在立法院很重要且需要處理的問題。

至於憲政體制的問題，總統坦言說，「我們的憲政體制確實有些不清楚」，歷來都是靠總統與行政院長之間的相互配合，讓政策可以形成，順利的實施，很幸運，他的第一任與第二任行政院長都配合的不錯，但也不是完全都沒問題，而台灣很多學者有許多看法，很多是國外實踐的經驗，但國內實踐的經驗其實更重要的。

蔡總統說，希望能把過去十幾年憲政體制產生的種種問題，需要檢討的部分做一番討論，這在去年民進黨黨代表大會中已提過，民進黨智庫也有做一些討論。

蔡總統今天在官邸與媒體茶敘，談及有關改革及憲政問題，她說，改革不會退縮，就像年改一樣，雖然或許需要速度的調整，或者檢討執行方法，「基本上這些改革的議題，我們是不會退縮的」。

她表示，司法改革這件事，還是有很多人很在乎，在司法國是會議之後，幾個法案已進入立法院，，會開始讓大家感到司法改革，是真的要開始處理核心問題，比如像剛通過的「勞動事件法」，大法庭制度等。

蔡總統說，雖然很多人都覺得司法改革速度不快，但它本來就工程浩大，也牽涉到整個司法制度的重新檢討與改變，她預期在司改會碰到最核心問題的處理，大家都覺得法官判決常與社會的期待有落差，不論是國民法官制或是陪審制，都有人民參與審判，這是訴訟上非常大的變革，一旦這個變革完成立法，整個司法會進入一個新的階段去。

蔡總統並指出，選舉過程中很多人開始擔心中國因素會干擾民主制度與選舉，如以假訊息或其他方式介入選舉，「這就是挑戰我們的民主機制」。她預告下階段會有一連串的政策規劃與想法，要讓台灣的民主機制不會受到外力過度干擾，「我們要鞏固民主機制」，讓民主更堅韌，並且進一步鞏固國家安全，這是明年重要的政策。

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