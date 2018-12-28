談國民黨處境 連勝文：不能靠拍馬屁來決定誰有機會！

2018-12-28 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選雖然才剛結束，但各界都已經關心起2020選戰，國民黨世代交替、中生代接班問題也再度浮出。國民黨中央委員連勝文今天就發文說，國民黨世代交替已經喊了超過十年，執政時不做，等到在野時就變得更困難，他認為國民黨唯一缺的就是有能力改變現狀的人。

連勝文今天在臉書發文談到國民黨現狀，他認為，現在再去怪馬英九已經太遲，國民黨世代交替已經喊超過十年了，執政時不做，等到在野時就變得更困難了。他說，這是黨內在上位者已經沒有資源、也沒有足夠的位置，在競爭者眾多的情況下，自私的人就會把僅存的位置做為自己拚大位的政治資本。讓國民黨黨內的人才即便表現好、辛苦付出，也意興闌珊。

連勝文說，國民黨必須建立以長期、個人表現為基礎的人才選用方式，給有「實質付出」的人表現機會，「不能靠拍馬屁來決定誰有機會！」他也認為，國民黨內像蔣乃辛、蔡正元這種願意主動讓位的人並不多，因此，他主張讓65歲以上長期表現傑出的資深區域立委去當不分區立委，讓青壯世代有意願者去競選區域立委。

連勝文也說，國民黨不缺少數樣板，也不缺各種逢迎溢美之聲，「唯一缺的就是有能力改變現狀的人。」

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