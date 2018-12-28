蔡總統：兩岸關係穩定是共同責任，各自努力

2018-12-28 19:57

〔記者李欣芳／台北報導〕針對當前兩岸關係，蔡英文總統今天與媒體茶敘時表示，在過去兩年半，我們在兩岸關係上維持相對的穩定，其他國家對我們維持相對穩定也是持肯定態度。她並強調，維持兩岸關係穩定，不僅是我們的責任，也是對岸的責任，在此前提下，就是「共同責任，各自努力」。媒體詢問高雄市長韓國瑜認同九二共識，並認為代表92萬的新民意，未來她要如何溝通化解？蔡英文則一再追問記者說，「92萬新民意授權了什麼？」。

蔡總統今天傍晚邀媒體記者到官邸進行年終茶敘，有媒體詢及，1979年1月1日中共發表〈告台灣同胞書〉即將在今年元旦屆滿40周年，權威涉台人士指出，中國領導人習近平將於今年12月31日，發表對台的最新重要講話，國安團隊是否有掌握？

對此，總統表示，國安團隊對兩岸情勢都有在預判，而兩岸的領導人都有很多不同機會講話，但不會因為一個人講話就定生死，問題還是要整體情勢去做判斷。她強調，「中國人的領導人有什麼話要說，我們會仔細聆聽，但我們有我們整體的判斷。」

有關兩岸關係，蔡英文也表示，兩岸關係在過去兩年半有一些特別事件，但整體來講，我們還是維持相對的穩定，其他國家對我們維持相對穩定也是持肯定態度。她並強調，維持兩岸關係穩定，不僅是我們的責任，也是對岸的責任，在此前提下，就是「共同責任，各自努力」。

媒體也追問，這次選舉，國民黨拿到較多縣市，尤其韓國瑜支持「九二共識」，未來若中國大陸在藍營縣市放人或投資進來，形成地方包圍中央，是否會對執政黨2020形成壓力？蔡英文表示，台灣人分得清楚，那一些是利用，以及我們要付出什麼樣的代價。她並強調，如果中國覺得這些個策略有效，就太低估台灣人民的判斷能力及台灣人的民主力量。

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