謠傳蘇貞昌組閣 蔡總統：我沒有提 哪來他的同意？

2018-12-28 19:39

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德曾表明時間一到將會離開，近來不斷傳出賴揆將提內閣總辭，以及前行政院長蘇貞昌將接任新閣揆，蔡英文總統今天受訪時首度表示，他最近曾與蘇貞昌會面，但蘇貞昌也認為「現在應該優先要把賴清德院長留下來」，而她並沒有向蘇貞昌提及組閣一事，被詢及有請蘇貞昌考慮接閣揆嗎？總統說「我沒有提，哪來他的同意嗎？」，她也不知道有所謂傳出蘇貞昌約詢新閣員的事。

留任賴揆是否有轉機？蔡總統表示，她已與民進黨廣泛談過，黨內的共同意見是賴院長留下來對政局是好的，對政策的延續與國家發展都好，賴也很努力做事，在這個困難的時候，大家覺得他應該留下來與大家一起努力，黨內幾乎沒有不同的意見，但對於九合一選舉結果，賴院長認為某重程度認為他要負責，總統強調，留任賴揆「還不到最後不能放棄」。

蔡總統今天傍晚在官邸與媒體茶敘，媒體追問，選後被慰留的賴揆辭意仍堅定，有意再度請辭，他的辭意有鬆動嗎？蔡總統表示，稍早她已講了，賴院長是最好的投手。媒體又問，留得成嗎？總統說：「還不到最後不能放棄的啊！」。至於慰留賴揆會努力到什麼時候，有無期限？總統說：「政治沒有期限」。

強烈慰留賴清德 民進黨共識

媒體又問，近是否與賴揆會面，總統說，以前就與對方見面，兩人總是會交換意見，他也知道現在慰留的意思很強烈，因為這是民進黨的共識。

蔡總統表示，九合一選舉雖是地方選舉，但給我們很好的機會檢驗二年半中央的執政，在重點方面要做什麼樣的調適，選舉雖然挫敗，對中央執政來講要自我警惕，她覺得九合一是輸掉一場戰役，但「這戰爭我們不覺得我們已經輸掉」，我們還是持續努力把要做的事，需要調整的就調整，需要加速的就加速，需要稍為緩下來的就緩下來，地方選舉確實有許多地方各自的事務，選舉結束又會再聚焦到中央。

至於有獨派召開記者會，要蔡總統下屆總統選舉不要競選連任，總統說「獨派的看法我們尊重」，不過，她反問，誰是獨派？

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