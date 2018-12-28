蘇貞昌組閣？ 阿扁爆：蘇前閣揆曾二度要求換掉副手蔡英文

2018-12-28 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德曾經表明自己「時間一到將會離開」，最近不少傳聞指他將提出內閣總辭，而前行政院長蘇貞昌回鍋接任閣揆。對此，前總統陳水扁在臉書爆料說，當年指派蘇貞昌及蔡英文任行政院正副院長時，蘇貞昌就對這樣的安排頗有微詞。

陳水扁今天在臉書更新「新勇哥物語」第326集，他寫道，當年在他任內時，行政院院長、副院長就是蘇貞昌及蔡英文，但這樣的人事安排，蘇貞昌當時顯然十分不滿意，認為蔡英文和他無法一起做事，還兩度到總統府和陳水扁抱怨自己很頭痛，提出希望把副院長換掉的要求。但陳水扁說，自己當時並沒有答應，最後這兩人也是同進退，而今當年的副院長變成總統，若要找來蘇貞昌再任閣揆，他表示祝福。

對於蘇貞昌出任閣揆傳聞，蔡英文今天與媒體茶敘時說，自己最近有與蘇貞昌會面，蘇貞昌也認為目前將賴揆留下是優先選擇。被問及蘇貞昌是否同意接任閣揆時，蔡英文回應：「我沒有提，哪來他的同意嗎？」，表明自己沒有向蘇貞昌提及組閣一事。

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