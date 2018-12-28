總統公開慰留 「中繼投手」賴清德：適當時間再說明

2018-12-28 19:12

〔記者彭琬馨／台北報導〕今天是立法院本會期最後一天，行政院長賴清德照例在立法院結束所有議案審查後，赴立法院向各委員致意。由於賴清德請辭聲浪不斷，媒體關注，賴清德下會期是否仍會以行政院長身分，來立法院向委員施政報告？賴清德僅說，「適當時間再跟大家說明」，其餘就不再回應。

賴清德今天在行政院舉行年終記者會時，以「中繼投手」自居，並說「會不會換投手，是由總教練（總統）決定」；總統蔡英文稍晚則主動回應媒體，強調「賴清德是好投手」。不過，賴清德晚間赴立法院被媒體問到此事，先是笑笑地說「謝謝」，媒體再問有無感受到總統誠意、總統有沒有打動你？賴清德僅說，「適當時間再跟大家說明」。

賴清德稍早受訪時說，今天是立法院本會期最後一天，他特別代表行政院來感謝蘇嘉全院長、副院長蔡其昌與各委員，特別是前瞻基礎建設預算案已三讀通過，行政院推動的各項建設，立法院也具體回應，非常感謝委員辛勞。

立法院長蘇嘉全在結束議案審查後表示，本會期總共通過101件議案，包括法律案82案，預、決算案12案，行使同意權案1案，條約案及廢止案4案，以及其他議案2案等；他並感謝委員提出更貼近民眾需求的議案。

立法院本會期在6點左右結束所有排定議程的審查，賴清德並在約10多位民進黨立委的陪同下，向民眾揮手致意。

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