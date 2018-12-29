中資買房炒高房價？ 建商稱「台灣房價偏低」被嗆幹話

2018-12-29 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日喊出，他要向中央爭取放寬中資投資高雄、購買房地產，引發外界質疑此舉可能會炒高房價，但全國商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰則認為，台灣房價偏低，中國很多地方房價都超過台灣，因此不用擔心。對此，時代力量立委徐永明則嗆賴正鎰在講幹話，更批評這是政商聯手在坑殺年輕世代。

針對韓國瑜喊出開放「中資」買房一事，有學者就憂心指出，一旦開放「中資」來台買房，只有錢進得來、人沒有進來，絕大多數就是「炒房」，炒高高雄房價，如此一來「北漂族」回高雄更買不起房，也更回不了家。房市專家Sway更批評韓國瑜，全世界都在阻擋中資炒房，「引陸資是飲鴆止渴的自殺行為，人人皆知，就你這蠢蛋不知？」

而據《信傳媒》報導，對於中資買房讓外界質疑會炒高當地房價，賴正鎰則指出，「投資者都非常明智的。而且，目前我們台灣的房價是普遍偏低，就像薪水一樣，我們在亞洲地區也算最低的」；就像中國上海、北京、廣州等地的房價都高於台灣，因此不用去擔心這件事情。

賴正鎰這番「台灣房價偏低」的新聞被轉貼到PTT遭網友砲轟，留言「沒邏輯的話，倒底智商要多低才會被這種人騙？」、「真的是很X圾」、「這種話從開建設公司的人口中說出來真有說服力」、「他還有人性嗎?」、「噁心」。

徐永明也在臉書轉貼相關報導痛批，韓國瑜喊盼放寬中資到高雄投資房地產，馬上就有建設公司董事長為護航講出「台灣房價偏低」的幹話，兩者皆無視低薪高房價對年輕人形成龐大壓力，連帶影響少子化等問題。

他說，炒作房地產或許會有暫時漂亮的經濟數字，但換來的是貧富差距擴大、房價居高不下，以及更多不敢買房的年輕世代，強調讓房地產「去商品化」、阻絕炒作，也是負責任的政治人物該認真省思的議題。

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