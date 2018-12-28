丁守中子弟兵詹為元 參選2020士林北投立委

2018-12-28 20:40

〔記者蔡亞樺／台北報導〕以些微票數落敗的國民黨台北市長參選人丁守中，目前仍進行選舉無效訴訟，不過，在競選期間擔任丁守中競選辦公室發言人詹為元，今日表態參選明年國民黨內初選的士林北投區立委，詹為元表示，他曾在立院擔任助理2年時間，加上這次經歷市長選舉，發現參與政治門檻很高，因此藉這次機會參選，希望有更多年輕人參政。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹說，今早詹為元確實有她談過、聊聊，簡單交換過意見，她也提醒詹，立委要有知名度，並與基層接觸，讓各層面選民都知道，目前黨中央尚未指示明年初選作業，但她知道有不少人都有意願參選。國民黨預計明年5、6月完成初選確定提名人選。

35歲的詹為元出生於台北石牌，從大學時期就對政治工作產生興趣，目前是政大東亞所博士生，曾任丁守中與蔣萬安立院辦公室法案助理，在這次市長選舉，擔任丁守中競選市長辦公室發言人與負責媒體的聯繫，被媒體取綽號為「石牌劉德華」，顯見人緣頗佳。

詹為元今受訪時表示，他在立院待了2年多的時間，經歷這次市長選舉，政治門檻很高，一般沒有背景的人不太可能參與政治，但他認為，政治與人息息相關，可以改變生活，目前國民黨最欠缺是年輕人與青壯年，因此選擇參選，丁也表達支持。

詹為元說，總是願意站出來才有人會看到你，因此他形容這是場政治創業，年輕人常常會把存到第一桶金拿去創業，他自己也把這幾年工作累積存款拿出來，投入立委選舉中，若有人支持或能夠募款都很好，有多少錢做多少事。

不過，詹為元提到，他的家庭只是一般的家庭，父母也覺得政治很複雜，不希望他涉入太多，但他覺得趁著延續市長選舉甫結束的熱度，必須出來表態，把握機會，未來他將會勤跑基層，並透過網路、上節目的空戰方式，補足知名度的不足。

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